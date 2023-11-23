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20:29, 23 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин забил молотком бывшую жену на глазах у малолетнего сына

В Сочи задержали мужчину, забившего экс-супругу молотком на глазах у сына

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Сочи сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над бывшей супругой на глазах у малолетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ. Сейчас он находится на допросе у следователя. В ближайшее время в отношении подозреваемого будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза и избрана мера пресечения.

По данным ведомства, все произошло 23 ноября. Подозреваемый приехал в квартиру на улице Альпийской в Сочи, где проживала его бывшая супруга с малолетним сыном, вошел внутрь и нанес ей множественные удары молотком по голове и телу. Затем он взял нож и ударил ее еще раз. Полученные травмы потерпевшей оказались несовместимыми с жизнью. Все это время ребенок находился в доме, он не пострадал.

После преступления мужчина предпринял попытку свести счеты с жизнью, но не смог реализовать задуманное. Его нашли на лестничном марше в подъезде.

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