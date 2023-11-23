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07:45, 23 ноября 2023Путешествия

Россиянка побывала в Италии и раскрыла секрет стройности местных жителей

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Российская тревел-блогерша и путешественница побывала в Италии и раскрыла секрет стройности местных жителей. Об этом девушка рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что итальянцы помешаны на еде, поэтому употребляют в пищу только качественные продукты. «Люди чаще всего готовят дома, причем готовят хорошо и любят это делать, — добавила блогер. — Логично, что, если будешь питаться качественными продуктами, будешь не так поправляться, как если будешь есть продукты, напичканные всякой химией».

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Также россиянка подчеркнула, что итальянцы выступают за сбалансированное питание. «Они едят много овощей, добавляют их и в пасту, причем любят и довольно простую пасту с соусом песто, помидорами или баклажанами», — пояснила она.

По словам путешественницы, паста со сливками, грибами или курицей кажется жителям европейской страны неправильной и гораздо более калорийной. «Итальянцы также едят много рыбы и морепродуктов, — написала она. — За обедом пьют много воды. Когда садятся за стол, сначала едят, а потом уже приступают к вину».

Более того, жители Италии ведут активный образ жизни. «Пожилые люди много гуляют, не сидят постоянно дома, ездят на велосипедах даже на значительные дистанции, — сообщила россиянка. — В Италии меньше спортзалов, чем в России, при этом итальянцы знают, как нужны физические нагрузки».

Ранее в ноябре итальянец сходил в русский магазин и рассказал об отвратительных для него продуктах. В частности, ужас у иностранца вызвал огромный стеллаж с растворимым кофе в пакетиках. Мужчина предположил, что вкус таких напитков будет не самым приятным и насыщенным.

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      Фариза Бацазова
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