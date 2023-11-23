Россиянка побывала в Италии и раскрыла секрет стройности местных жителей

Российская тревел-блогерша и путешественница побывала в Италии и раскрыла секрет стройности местных жителей. Об этом девушка рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что итальянцы помешаны на еде, поэтому употребляют в пищу только качественные продукты. «Люди чаще всего готовят дома, причем готовят хорошо и любят это делать, — добавила блогер. — Логично, что, если будешь питаться качественными продуктами, будешь не так поправляться, как если будешь есть продукты, напичканные всякой химией».

Также россиянка подчеркнула, что итальянцы выступают за сбалансированное питание. «Они едят много овощей, добавляют их и в пасту, причем любят и довольно простую пасту с соусом песто, помидорами или баклажанами», — пояснила она.

По словам путешественницы, паста со сливками, грибами или курицей кажется жителям европейской страны неправильной и гораздо более калорийной. «Итальянцы также едят много рыбы и морепродуктов, — написала она. — За обедом пьют много воды. Когда садятся за стол, сначала едят, а потом уже приступают к вину».

Более того, жители Италии ведут активный образ жизни. «Пожилые люди много гуляют, не сидят постоянно дома, ездят на велосипедах даже на значительные дистанции, — сообщила россиянка. — В Италии меньше спортзалов, чем в России, при этом итальянцы знают, как нужны физические нагрузки».

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