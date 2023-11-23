Российские ветеринары установили котенку с аномалией лап суставные протезы

Ветеринары в Уфе установили котенку с аномалией лап суставные протезы

Ветеринары клиники Кутлиматова в Уфе установили котенку с врожденной аномалией лап суставные протезы. Подробности уникальной операции сообщает «Башинформ».

Котенка британской породы по кличке Люси привезли из Набережных Челнов. Животное родилось с патологией передних лап, это не позволяло ему полноценно ходить. Главный врач уфимской клиники Айрат Кутлиматов заключил, что у котенка деформация предплечий в области запястий с двух сторон.

Хирурги выполнили временное артродезирование и выравнивание предплечий. Люси хорошо перенесла операцию и восстановилась. Сейчас она уверенно бегает на четырех лапах.

Врачи считают, что по мере роста костей может понадобиться еще одна подобная операция.