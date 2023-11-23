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12:10, 23 ноября 2023Моя страна

Российские ветеринары установили котенку с аномалией лап суставные протезы

Ветеринары в Уфе установили котенку с аномалией лап суставные протезы

Кадр: Ветеринарная клиника Доктора Кутлиматова

Ветеринары клиники Кутлиматова в Уфе установили котенку с врожденной аномалией лап суставные протезы. Подробности уникальной операции сообщает «Башинформ».

Котенка британской породы по кличке Люси привезли из Набережных Челнов. Животное родилось с патологией передних лап, это не позволяло ему полноценно ходить. Главный врач уфимской клиники Айрат Кутлиматов заключил, что у котенка деформация предплечий в области запястий с двух сторон.

Хирурги выполнили временное артродезирование и выравнивание предплечий. Люси хорошо перенесла операцию и восстановилась. Сейчас она уверенно бегает на четырех лапах.

Врачи считают, что по мере роста костей может понадобиться еще одна подобная операция.

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      Варвара Кошечкина
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