Ганчев: российские военные эвакуировали пенсионеров из Харьковской области

Российские военные эвакуировали несколько человек из населенного пункта в подконтрольной Киеву Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

Ранее жители просили украинские местные власти эвакуировать их, однако те отвечали отказом. По словам чиновника, люди не получали пенсию, а в местности, где они проживали, не было ни света, ни воды.

«Когда киевскому режиму нужно освободить жилые помещения для размещения боевиков ВСУ, они проводят принудительную эвакуацию мирных граждан. А когда людям действительно нужна помощь в эвакуации, от них открещиваются. Этих пожилых граждан отрезали от цивилизации украинские боевики, заминировав местность, где находятся их дома», — рассказал Ганчев.

Харьковская область контролируется Россией частично. В настоящий момент Вооруженные силы России ведут бои на севере региона, вблизи города Купянска.

В середине ноября российским войскам удалось прорвать оборону противника в районе села Иваново под Купянском в Харьковской области. ВС России перерезали дорогу Ивановка — Кисловка и вышли к железнодорожному полотну.