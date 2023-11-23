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14:57, 23 ноября 2023Из жизни

Строитель из Екатеринбурга выиграл в лотерею и стал мультимиллионером

Строитель из Екатеринбурга выиграл 16,7 миллиона рублей в лотерею

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Житель Екатеринбурга, который работает обычным строителем, выиграл в лотерею 16,7 миллиона рублей. Об этом пишет aif.ru.

Николай Шевелев купил три билета праздничного 1516-го тиража «Русского лото», посвященного дню рождения лотереи. Из них два оказались выигрышными. Благодаря одному билету Шевелев заработал 105 тысяч рублей в первом туре, второй принес еще 16,6 миллиона в категории «Золотой бочонок». Общая сумма выигрыша составила 16 771 667 рублей. При этом о выигрыше Шевелев узнал не из телетрансляции, а когда самостоятельно сверял номера на сайте.

«Когда высветился выигрыш, я сначала и не понял, насколько это большая сумма. Перепроверил еще раз. Я таких денег никогда не видел! Мурашки по телу пробежали. Проверил в третий раз и позвал жену, а она как закричит от радости. Супруга оттанцевала эмоции за меня, а я был просто в шоке!» — поделился эмоциями мультимиллионер.

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Шевелев работает электромонтажником и планирует потратить деньги на покупку жилья и помощь с квартирой детям.

Ранее сообщалось, что в США продолжается суд по делу победителя лотереи Powerball, который стал обладателем самого большого выигрыша в лотерею в истории. Житель Калифорнии Эдвин Кастро выиграл рекордные 2,04 миллиарда долларов в ноябре 2022 года.

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      Антонина Черташ
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