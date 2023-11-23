Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:28, 23 ноября 2023Силовые структуры

Участвовавшего в незаконном нацбатальоне украинца осудили в российском регионе

В Крыму участника незаконного нацбатальона приговорили к 5,5 года колонии

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

Раздольненский районный суд Крыма приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима гражданина Украины, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана» (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, обвиняемый в январе 2019 года, находясь на территории Украины, добровольно прибыл в лагерь незаконного вооруженного формирования, где принимал активное участие в его деятельности. Установлено, что в составе «Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана» мужчина занимался охраной объектов.

В зале суда он полностью признал свою вину, согласился с предъявленным ему обвинением и раскаялся.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «По бойцам бегают мыши по ночам» Жены российских мобилизованных потребовали вернуть мужей с СВО

      В российском регионе задержали владельца спрятанных под ЛЭП мешков с наркотиками

      Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуальном насилии

      Распространенное обезболивающее уничтожило раковые клетки

      Спецназ поймал подложивших бомбу под машину россиянина

      Назван срок передачи «Крымэнерго» в собственность республики

      Дачникам назвали цветы для посева в декабре

      Семенович снялась обнаженной

      Задержан бывший замглавы Ленинского района Подмосковья

      Пашинян встретился с послами ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости