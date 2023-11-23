Участвовавшего в незаконном нацбатальоне украинца осудили в российском регионе

В Крыму участника незаконного нацбатальона приговорили к 5,5 года колонии

Раздольненский районный суд Крыма приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима гражданина Украины, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана» (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, обвиняемый в январе 2019 года, находясь на территории Украины, добровольно прибыл в лагерь незаконного вооруженного формирования, где принимал активное участие в его деятельности. Установлено, что в составе «Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана» мужчина занимался охраной объектов.

В зале суда он полностью признал свою вину, согласился с предъявленным ему обвинением и раскаялся.