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23:08, 23 ноября 2023Россия

В Белгородской области оценили состояние пострадавшего при атаке дрона-камикадзе

Врач Попов: угрозы жизни раненого при атаке дрона ВСУ в Белгородской области нет
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Unsplash.com

Главврач Грайворонской центральной районной больницы Андрей Попов оценил состояние мужчины, пострадавшего при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Его слова приводятся в Telegram-канале оперштаба региона.

Специалист отметил, что угрозы жизни раненого нет, ему оказана необходимая медицинская помощь. Мужчина получил минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, у него ранена осколком голень и присутствуют многочисленные порезы в области головы. Он находится в хирургическом отделении.

«Специалисты оценивают состояние пострадавшего как средняя степень тяжести. Угрозы для его жизни нет», — заключил Попов.

Украинский дрон-камикадзе атаковал приграничное село Козинка в Белгородской области днем 23 ноября, об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он рассказал о том, что в результате удара пострадал местный житель, также получил повреждения автомобиль.

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      Марина Совина
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