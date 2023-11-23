В Белгородской области оценили состояние пострадавшего при атаке дрона-камикадзе

Врач Попов: угрозы жизни раненого при атаке дрона ВСУ в Белгородской области нет

Главврач Грайворонской центральной районной больницы Андрей Попов оценил состояние мужчины, пострадавшего при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Его слова приводятся в Telegram-канале оперштаба региона.

Специалист отметил, что угрозы жизни раненого нет, ему оказана необходимая медицинская помощь. Мужчина получил минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, у него ранена осколком голень и присутствуют многочисленные порезы в области головы. Он находится в хирургическом отделении.

«Специалисты оценивают состояние пострадавшего как средняя степень тяжести. Угрозы для его жизни нет», — заключил Попов.

Украинский дрон-камикадзе атаковал приграничное село Козинка в Белгородской области днем 23 ноября, об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он рассказал о том, что в результате удара пострадал местный житель, также получил повреждения автомобиль.

