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18:35, 24 ноября 2023Среда обитания

Особняк Брэда Питта и Анджелины Джоли выставят на аукцион

NY Post: дом Питта и Джоли в Новом Орлеане продадут за пять млн долларов

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Особняк голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли в Новом Орлеане выставят на аукцион. Об этом пишет издание New York Post.

Торги намечены на 11 декабря, стартовая цена составит 5,35 миллиона долларов. Предварительные просмотры начнутся 8 числа. Дом был приобретен звездной парой в 2007 году за 3,5 миллиона долларов. Сделка проводилась через фонд Mondo Bongo Trust. Своим названием он обязан песне лидера панк-группы Clash Джо Страммера, написанной им вместе с коллективом Mescaleros. Именно эта песня стала саундтреком к фильму «Мистер и Миссис Смит», на съемках которого Питт и Джоли познакомились.

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Чета избавилась от недвижимости в 2016 году и развелась спустя два года. В 2017 году в поместье провели ремонт. Среди прежних хозяев газета называет основателя корпорации Microsoft Пола Аллена, а также звукорежиссера и члена Зала славы рок-н-ролла Козимо Матассу, сотрудничавшего с Тиной Тернер и Литл Ричардом.

Внешне дом напоминает парижские особняки 1830-х годов. На трех его этажах расположились семь спален, пять ванных и две туалетные комнаты, а также кухня для шеф-повара и тренажерный зал. Для удобства передвижения дом оснащен лифтом. В поместье сохранились деревянные полы и мраморные камины. На стенах, покрытых венецианской штукатуркой, осталась оригинальная лепнина. Один балкон выходит на улицу, другие же открывают вид на внутренний дворик с бассейном.

Ранее на аукцион выставили дом, где в детстве проживал певец и актер Элвис Пресли. Он находится в городе Тьюпело в американском штате Миссисипи.

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      Виктория Клабукова
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