Израильские школьники переоделись в боевиков ХАМАС и чуть не умерли

Израильские школьники в Ашдоде переоделись в боевиков ХАМАС и чуть не умерли

Три старшеклассника в одной из школ в израильском городе Ашдод переоделись в боевиков ХАМАС и чуть не умерли от пули учителя. Об этом сообщает газета Israel Hayom.

Подростки были одеты в черную одежду с головы до ног, маски, черные очки и принесли с собой игрушечные пистолеты. Они бегали из класса в класс с криками «Аллаху Акбар», пугая учеников.

Школьники ворвались в кабинет, где преподавал учитель с лицензией на ношение оружия. Он принял их за настоящих террористов. Учитель уже вытащил пистолет и чуть не застрелил подростков, но дети, увидев настоящее оружие, быстро сняли маски и признались.

По словам других учеников, подростки заранее предупредили солдат в школе, чтобы их не расстреляли из-за костюмов.

Ранее газета The Times of Israel со ссылкой на чиновника сообщила, что первые израильские заложники выехали из Газы. Отмечается, что они сели в машины скорой помощи и направляются к КПП Рафах.

Освобожденных решил принять Египет. Уточняется, что посреднические усилия Египта привели к освобождению 12 тайских заложников и 13 израильтян.