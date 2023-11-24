Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:26, 24 ноября 2023Мир

Израильские школьники переоделись в боевиков ХАМАС и чуть не умерли

Израильские школьники в Ашдоде переоделись в боевиков ХАМАС и чуть не умерли

Фото: Mohammed Asad Apaimages / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Три старшеклассника в одной из школ в израильском городе Ашдод переоделись в боевиков ХАМАС и чуть не умерли от пули учителя. Об этом сообщает газета Israel Hayom.

Подростки были одеты в черную одежду с головы до ног, маски, черные очки и принесли с собой игрушечные пистолеты. Они бегали из класса в класс с криками «Аллаху Акбар», пугая учеников.

Школьники ворвались в кабинет, где преподавал учитель с лицензией на ношение оружия. Он принял их за настоящих террористов. Учитель уже вытащил пистолет и чуть не застрелил подростков, но дети, увидев настоящее оружие, быстро сняли маски и признались.

По словам других учеников, подростки заранее предупредили солдат в школе, чтобы их не расстреляли из-за костюмов.

Ранее газета The Times of Israel со ссылкой на чиновника сообщила, что первые израильские заложники выехали из Газы. Отмечается, что они сели в машины скорой помощи и направляются к КПП Рафах.

Освобожденных решил принять Египет. Уточняется, что посреднические усилия Египта привели к освобождению 12 тайских заложников и 13 израильтян.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Дальше так продолжаться не может» США и Германия хотят вынудить Зеленского начать переговоры с Россией

      Зеленский анонсировал комплексный план по мобилизации

      Ева Лонгория объяснила отсутствие проблем с самооценкой

      Пашинян высказался о важном этапе взаимодействия Армении с США

      Дочь российского экс-губернатора отдала мошенникам десятки миллионов рублей

      12 тайских заложников освободили из сектора Газа

      Стало известно о замедлении продаж китайских машин в России

      Выбраны лучшие фотографии дикой природы 2023 года

      Российский бизнесмен похитил более 18 миллионов рублей и попался

      Непобежденный российский боксер объявил о намерении выступать под флагом США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости