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03:54, 24 ноября 2023Мир

Ким Чен Ын назвал победой запуск спутника КНДР на орбиту Земли

Ким Чен Ын назвал запущенный на орбиту Земли спутник «космическим стражем» КНДР
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Выведенный 21 ноября на орбиту Земли спутник «Маллиген-1» является космическим стражем КНДР, заявил лидер республики Ким Чен Ын. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам главы Северной Кореи, он наблюдает «за военными намерениями и акциями враждебных сил». По его мнению, запуск спутника можно считать победой.

«Это поразительное событие, позволившее обладать разведывательным спутником — космическим стражем, мощным прицелом», — назвал он повод для гордости страны. Ким Чен Ын добавил, что обладание разведывательным спутником — это реализация права на самооборону, которое нельзя «уступать ни на йоту».

Ранее КНДР предупредила Японию о том, что планирует запустить военный разведывательный спутник в период между 22 и 30 ноября. В Минобороны Японии уточнили, что военные страны сохраняют готовность уничтожать любые летательные объекты, которые могут упасть в пределах территории государства.

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      Марина Совина
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