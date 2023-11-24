Россиян предупредили о наказании за костер на даче

Юрист Коломийцев: за костер на даче грозит штраф до 50 тысяч рублей

За разведение открытого огня на загородном участке россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей. О наказании за костер на даче предупредил юрист Сергей Коломийцев, пишет aif.ru.

Если огонь развели соседи и устные разговоры с ними не приносят успеха, можно обратиться в правление СНТ, администрацию населенного пункта, отделение МЧС, полицию или Роспотребнадзор. «Но, разумеется, наиболее целесообразно подать жалобу сразу во все перечисленные учреждения. Если ответной реакции не наступает, можно обратиться с заявлением в прокуратуру по месту расположения участка», — пояснил эксперт.

Коломийцев отметил, что жалобу придется дополнить фото- и видеодоказательствами — тогда обращение не останется без внимания. За разведение костра нарушителя могут оштрафовать на сумму от 5000 до 15 тысяч рублей, а если ситуация повторилась — от 10 до 20 тысяч рублей. В случае, когда костер стал причиной пожара и повредил имущество, взыскание достигнет 50 тысяч рублей плюс компенсация ущерба.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за разведение костра на балконе. Такое наказание возможно, если случится пожар и по неосторожности нарушителя кто-то не выживет или сильно пострадает.