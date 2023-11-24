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15:10, 24 ноября 2023Россия

Лежавшего в коме бойца СВО обокрали на 1,2 миллиона рублей

Лежавшего в коме бойца СВО Мозгового обокрали на 1,2 млн рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Участника специальной военной операции (СВО) на Украине Андрея Мозгового обокрали на 1,2 миллиона рублей, пока он лежал в коме. Как рассказала Regnum мать Мозгового, ее сын находился в коме большее 100 суток и так и не пришел в себя, врачам не удалось его спасти.

Российский боец отправился на СВО в прошлом году во время мобилизации. Он прослужил полгода и был ранен ударной волной. Он не стал рассказывать родным о произошедшем и приехал домой на побывку после лечения. Через 30 дней он вернулся на службу и через какое-то время перестал выходить на связь. Военкому удалось выяснить, что Мозговой был ранен в Луганской народной республике и отправлен в госпиталь в Ростов-на-Дону, откуда его перевезли в Москву.

Пока раненый находился в коме, мошенники вывели с его карты более миллиона рублей — это деньги, которые были перечислены Мозговому за участие в СВО. В настоящий момент полиция разыскивает преступников.

Прощание с Мозговым прошло 6 ноября в Таштаголе Кемеровской области.

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      Варвара Кошечкина
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