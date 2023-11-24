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00:33, 25 ноября 2023Россия

Малофеев анонсировал речь Путина об устройстве «русского мира после победы»

Малофеев: Путин выступит с речью об устройстве русского мира после победы
Владимир Путин и патриарх Кирилл

Владимир Путин и патриарх Кирилл. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев рассказал, что президент Владимир Путин выступит на XXV съезде организации с речью об устройстве «русского мира после победы» над Украиной. Об этом Малофеев сообщил в эфире передачи «Большая игра с Дмитрием Саймсом» на «Первом канале».

По его словам, сейчас все очень ждут победу, однако не менее важно понимать, что будет после нее. «Мы надеемся, что узнаем на соборе», — заявил Малофеев. Он также сообщил, что на съезде выступит и предстоятель РЦП патриарх Кирилл.

XXV съезд ВРНС пройдет 27-28 ноября в Москве. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС отметил, что президент выступит на мероприятии, в какой именно день, пока не сообщается.

Пленарное заседание ВРНС пройдет 28 ноября в Кремлевском дворце.

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      Марина Совина
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