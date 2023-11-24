Минздрав выступил против запрета продажи в России жидкостей для вейпов

«Известия»: Минздрав выступил против запрета продажи в РФ жидкостей для вейпов

Минздрав России подготовил проект отзыва правительства на законопроект о запрете продажи жидкостей для вейпов, в котором выступил против подобной инициативы. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет как о никотинсодержащих, так и о безникотиновых жидкостях и устройствах для их потребления. В ведомстве указали, что законопроект не учитывает критерии запрета продажи таких товаров.

В Минздраве считают, что это приведет к нарушение концепции закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и создает условия для неоднозначного толкования.

Кроме того, в 2023 году за счет акцизов на никотинсодержащие жидкости в бюджет поступило около 3,6 миллиарда рублей, говорится в отзыве. Ожидается, что в 2024-2026 годах будет уплачено от 12,1 до 13,1 миллиарда акцизных сборов.

Таким образом, принятие законопроекта приведет к выпадению из доходов бюджета более 12 миллиардов рублей ежегодно, а источники компенсации этих средств не определены, указали в Минздраве. В ведомстве подчеркнули, что запрет на продажу жидкостей для вейпов будет способствовать нелегальному обороту продукции.

17 ноября депутат Государственной Думы от ЛДПР Ярослав Нилов заявил о том, что его фракция повторно внесет на рассмотрение законопроект о внесении поправок в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», предусматривающий полный запрет на продажу никотинсодержащей жикости и устройств для ее доставки.

