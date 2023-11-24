Мошенники заставили 82-летнего руководителя ансамбля поджечь военкомат в Перми

82-летний худрук ансамбля кинул коктейль Молотова в военкомат Перми

В Перми 82-летний художественный руководитель музыкального ансамбля Дома культуры пытался поджечь военкомат по указу мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Вечером 23 ноября пожилой мужчина пришел к зданию военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города и кинул коктейль Молотова, но стеклянная бутылка с горючей смесью отскочила от двери и упала в снег.

Поджигателя тут же схватил подоспевший участковый полиции. В отделе он рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился следователем. Он убедил пенсионера, что на его имя оформлены кредиты почти на два миллиона рублей. Мошенник заставил худрука следовать инструкции и поджечь военкомат, обещая аннулировать кредиты.