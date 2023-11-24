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09:17, 24 ноября 2023Силовые структуры

Мошенники заставили 82-летнего руководителя ансамбля поджечь военкомат в Перми

82-летний худрук ансамбля кинул коктейль Молотова в военкомат Перми

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Перми 82-летний художественный руководитель музыкального ансамбля Дома культуры пытался поджечь военкомат по указу мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Вечером 23 ноября пожилой мужчина пришел к зданию военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города и кинул коктейль Молотова, но стеклянная бутылка с горючей смесью отскочила от двери и упала в снег.

Поджигателя тут же схватил подоспевший участковый полиции. В отделе он рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился следователем. Он убедил пенсионера, что на его имя оформлены кредиты почти на два миллиона рублей. Мошенник заставил худрука следовать инструкции и поджечь военкомат, обещая аннулировать кредиты.

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      Любовь Ширижик
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