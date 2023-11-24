Полиция изъяла 40 килограммов наркотиков у прятавших пакеты в лесу россиян

В Подмосковье задержали мужчин, прятавших 40 кг наркотиков под деревом в лесу

Полицейские в подмосковном Орехово-Зуево задержали двоих жителей Кемеровской области, подозреваемых в незаконном обороте 40 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на подозреваемых во время патрулирования. Двое мужчин находились в лесу недалеко от деревни Демихово Орехово-Зуевского района, подозрительно себя вели и прятали пакеты под деревом. В результате проверки было установлено, что в 62 найденных свертках находилось производное метилэфедрона общим весом 40 килограммов.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических веществ. На время проведения следствия они заключены под стражу.