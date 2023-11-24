Путин призвал регулировать ИИ по аналогии с правилами ядерного нераспространения

Путин: надо регулировать ИИ по аналогии с правилами ядерного нераспространения

Человечество должно договориться об основных принципах регулирования искусственного интеллекта (ИИ) наподобие того, как договорилось о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Путин напомнил, что весь мир следует правилам, связанным с использованием ядерных технологий. Однако он предположил, что какие-либо инициативы начнут работать только тогда, когда человечество почувствует угрозу от бесконтрольного распространения технологий.

«[Человечество] придумало правила нераспространения носителей, технологии носителей, значит, самих ядерных технологий. Вот есть же правило. Человечество смогло выработать это. Значит, и в сфере искусственного интеллекта мы вполне можем выйти на приемлемые для всех, нужные для всех общие решения», — высказался Путин.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был подписан в 1968 году и вступил в силу в 1970-м. Почти все независимые страны мира являются участниками договора. Исключениями стали Израиль, Пакистан, Индия, Южный Судан и Северная Корея, которая вышла из договора после его подписания.