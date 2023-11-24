Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:01, 24 ноября 2023Россия

Путин призвал регулировать ИИ по аналогии с правилами ядерного нераспространения

Путин: надо регулировать ИИ по аналогии с правилами ядерного нераспространения

Фото: Gavriil Grigorov / Globallookpress.com

Человечество должно договориться об основных принципах регулирования искусственного интеллекта (ИИ) наподобие того, как договорилось о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Путин напомнил, что весь мир следует правилам, связанным с использованием ядерных технологий. Однако он предположил, что какие-либо инициативы начнут работать только тогда, когда человечество почувствует угрозу от бесконтрольного распространения технологий.

«[Человечество] придумало правила нераспространения носителей, технологии носителей, значит, самих ядерных технологий. Вот есть же правило. Человечество смогло выработать это. Значит, и в сфере искусственного интеллекта мы вполне можем выйти на приемлемые для всех, нужные для всех общие решения», — высказался Путин.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был подписан в 1968 году и вступил в силу в 1970-м. Почти все независимые страны мира являются участниками договора. Исключениями стали Израиль, Пакистан, Индия, Южный Судан и Северная Корея, которая вышла из договора после его подписания.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров сообщил о пресечении попыток диверсий в Белгородской области

      Украинского бойца приговорили к 25 годам колонии за убийство военнопленного

      Россиянам рассказали о неправильных зимних головных уборах

      Китай введет безвизовый режим для туристов из шести стран

      Эндокринолог дала простой лайфхак для поддержания стройности

      На Украине подсчитали расходы на объявление воздушных тревог

      Россиянам назвали способы сэкономить до 3 миллионов рублей при покупке квартиры

      Стилистка назвала россиянкам самые модные образы для новогоднего корпоратива

      Египет решил принять израильских заложников после их освобождения ХАМАС

      В Европе взяли паузу в битве с ростом цен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости