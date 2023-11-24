Путин примет участие в «Путешествии в мир искусственного интеллекта»

Песков заявил об участии Путина в «Путешествии в мир искусственного интеллекта»

Президент России Владимир Путин примет участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Кроме того, сегодня, 24 ноября, президент намерен провести совещание с членами Совета безопасности России.

Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина использование технологий искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать субсидии из федерального бюджета.

Запущен механизм налоговых льгот для компаний, которые приобретают отечественное ПО с искусственным интеллектом.