Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:58, 24 ноября 2023Россия

Путин примет участие в «Путешествии в мир искусственного интеллекта»

Песков заявил об участии Путина в «Путешествии в мир искусственного интеллекта»
СюжетПресс-конференция Путина:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин примет участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Кроме того, сегодня, 24 ноября, президент намерен провести совещание с членами Совета безопасности России.

Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина использование технологий искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать субсидии из федерального бюджета.

Запущен механизм налоговых льгот для компаний, которые приобретают отечественное ПО с искусственным интеллектом.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Запад заинтересовался тоннами затопленного в Балтике химоружия. Что за боеприпасы лежат на дне и зачем их поднимать?

      Кремль переадресовал Минобороны вопрос о досмотре зарубежных судов в Черном море

      Киев снял статус «спонсора войны» с переставших возить российскую нефть компаний

      Банда грузин попалась на краже редких книг Пушкина во Франции

      Лукашенко предлагал Сапеге выйти замуж за Протасевича. Почему женитьба не состоялась?

      Зумеры признали популярные у старшего поколения лосины устаревшими

      Полиция изъяла 40 килограммов наркотиков у прятавших пакеты в лесу россиян

      В Кремле заявили об ответных мерах России на расширение НАТО

      В Москве 17-летний подросток обвинил уроженца Чечни в изнасиловании

      Популярный комик описал опыт участия в КВН словами «жестко пили»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости