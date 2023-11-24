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20:25, 24 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин поджег машину не уступившего ему дорогу водителя и попал в колонию

На Кузбассе мужчине дали 9 лет за поджог авто не пропустившего его водителя

Фото: Minerva Studio / Shutterstock / Fotodom

Суд в Междуреченске Кемеровской области приговорил к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима 36-летнего местного жителя, который поджег автомобиль не уступившего ему дорогу водителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, все произошло в конце февраля 2019 года. Обвиняемый, обидевшись на не пропустившего водителя, запомнил номера его машины и на следующее утро поджег ее. Автомобиль был полностью уничтожен огнем, ущерб составил три миллиона рублей.

Мужчину оперативно задержали и предъявили ему обвинение по уголовному делу. Находясь под следствием, обвиняемый успел совершить два разбойных нападения на отделения микрофинансов и, по совокупности преступлений, отправился в колонию почти на десять лет.

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