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11:23, 24 ноября 2023Силовые структуры

Россиянка расправилась с тремя своими детьми и жила с их телами

В Псковской области мать убила троих детей и жила с их трупами три месяца

Фото: Андреев Владимир / ТАСС

В Псковской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, которая подозревается в расправе над тремя своими детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Она проходит обвиняемой по статье 105 УК РФ. Сейчас женщина задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

23 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в городе Великие Луки, а также в частном доме тел троих несовершеннолетних — восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения. Они были детьми задержанной.

По информации Telegram-канала Shot, женщина совершила преступление еще в августе. Три месяца она жила рядом с телами своих детей.

По данным Telegram-канала «112», у женщины остались еще двое детей, которые давно живут с бабушкой.

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      Варвара Митина
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