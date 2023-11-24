Российские туроператоры раскрыли запросы богачей в путешествиях

Туроператоры раскрыли индивидуальные запросы богачей во время путешествий

VIP-клиенты запрашивают во время путешествий встречу с цветами и яхтенные туры. Предпочтения богачей раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туристические компании.

Так, VIP-сегмент предполагает гибкие условия по срокам оплаты, аннуляции, индивидуальное обслуживание и другие особые услуги для клиентов. В их числе личный водитель на редкой марке автомобиля и консьерж-сервис. «А также любые другие возможные сервисы в конкретной стране по персональному запросу», — говорится в сообщении.

Чаще всего высокобюджетные туристы выбирают для путешествий Турцию, ОАЭ, Мальдивы и Таиланд. Кроме того, в настоящее время существует спрос на люксовый отдых на Бали и во Вьетнаме.

«Такие клиенты хотят уединения на вилле, полного набора услуг, включая личного повара и перелет определенными авиакомпаниями, а также каких-то запоминающихся "фишек" — например, трансфера на вертолете, свадебной церемонии, особого питания», — отметили в АТОР.

Ранее стало известно, что ОАЭ вошли в топ наиболее популярных у россиян направлений на Новый год. Также на зимние каникулы туристы часто бронируют путевки в Таиланд и Египет.