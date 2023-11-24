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10:57, 24 ноября 2023Силовые структуры

Российского военного приговорили к пяти годам за самовольный уход из части

В Красноярском крае суд приговорил к 5 годам колонии рядового за покидание части

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима рядового за самовольное покидание части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ.

Военный служил в одной из частей Псковской области. В мае он решил отдохнуть от службы и провести время с семьей, поэтому не прибыл в воинскую часть. По версии следствия, мужчина стал жить в одном из населенных пунктов Красноярского края. Однако в конце августа он добровольно явился в военный комиссариат города Лесосибирска и заявил о себе.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военного к четырем годам колонии-поселения за то, что он остался в отпуске на неделю дольше, чем планировалось.

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      Варвара Митина
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