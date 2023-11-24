Стала известна основная версия расправы россиянки над своими детьми

В Псковской области убившая своих детей мать могла заморить их голодом

В Псковской области расправившаяся со своими тремя детьми местная жительница могла заморить их голодом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, сейчас это основная версия следствия. Женщина стояла на учете в полиции как родитель, ненадлежащим образом исполняющий свои обязанности. Однако в 2020 году ее сняли с учета как исправившуюся.

У женщины было пятеро детей. Всех она родила от разных мужчин. Дети не ходили ни в садик, ни в школу. Соседи рассказали, что в их квартире были постоянные пьянки, она била своих детей и не давала им еды.

Ранее стало известно, что в отношении нее следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

