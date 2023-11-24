В Испании арестовали эксплуатировавших соотечественниц украинцев

МВД Испании заявило об аресте украинцев, эксплуатировавших соотечественниц

Гражданская гвардия Испании арестовала украинцев, эксплуатировавших соотечественниц, об этом говорится в пресс-релизе на сайте МВД королевства.

Супруги были задержаны в населенном пункте Альхесирас автономного сообщества Андалусия. Их обвиняют в вербовке украинских женщин через социальные сети для использования в качестве домашней прислуги.

Расследование началось после жалобы одной из жертв. Пара предлагала украинкам работу в Испании в качестве нянь, но после приезда в страну выяснялось, что условия труда сильно отличаются от оговоренных.

В МВД рассказали, что женщины работали без трудового договора, им не давали времени даже на прием пищи, подвергали постоянному психологическому насилию, угрозам, запрещали выходить из дома и даже общаться с другими работниками в том же доме.

В ходе разбирательства выяснилось, что это был не единичный случай, семейная пара поставила подобную практику на поток и занималась вербовкой и эксплуатацией в течение как минимум полутора лет. Правоохранители выяснили личности и связались с 11 пострадавшими, которые сообщили, что пережили подобное отношение.

Ранее киевлянка Ирина рассказала, что получила «шокирующий опыт» путешествия в Израиль. Она пожаловалась на издевательства над украинцами в аэропорту Бен-Гурион. Спустя трое суток в зале ожидания без еды и воды женщине выдали документы о депортации с запретом посещения страны в течение пяти лет, поскольку ее заподозрили в желании «остаться и получать социальную помощь».

