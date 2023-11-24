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07:36, 25 ноября 2023Россия

В России предложили принять закон о русском народе

Депутат Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

В России необходимо принять закон о русском народе. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы Султан Хамзаев, сообщает РИА Новости.

«Наций в России много, народ — один. Русский народ, куда входят все национальные группы. Русский народ сегодня — это славяне, это многонациональный народ Дагестана, Татарстана, Чечни, Башкирии, Удмуртии, Якутии», — рассказал парламентарий.

Он также предложил заменить словосочетание «многонациональный народ Российской Федерации» на «русский народ Российской Федерации».

По мнению Хамзаева, всегда о народах судили по языкам. В« Дагестане я — аварец. В Москве я — дагестанец. За границей я — русский», — добавил депутат, цитируя поэта Расула Гамзатова.

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      Марина Совина
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