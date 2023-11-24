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21:49, 24 ноября 2023Россия

В России утвердили изменения в области воинского учета

Правительство России утвердило изменения в области воинского учета

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Правительство России утвердило постановление, которые приводит в соответствие с нормативной базой в области воинского учета повышение границы призывного возраста до 30 лет. Об этом со ссылкой на документ сообщает «Интерфакс». Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.

Постановление необходимо для реализации норм федерального закона, принятого в августе 2023 года.

Документом вносятся изменения в Положение о призыве на военную службу граждан, Положение о воинском учете и Положение о военно-врачебной экспертизе.

С 1 января 2024 года в России будет повышена верхняя планка призывного возраста — до 30 лет. Нижняя граница останется на уровне 18 лет.

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      Марина Совина
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