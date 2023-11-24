В США известного врача уволили за посты о конфликте Израиля и ХАМАС

NYT: в Нью-Йорке известного врача уволили за посты о конфликте Израиля и ХАМАС

Известного в США врача-онколога Бенджамина Нила, чья лаборатория в университете NYU Langone Health проводила исследования рака молочной железы, рака яичников и лечения лейкемии, уволили за посты в социальных сетях о конфликте между Израилем и ХАМАС. Врач подал в суд на университет, сообщает газета The New York Times (NYT).

Cообщается, что, прежде чем его уволили, Нил разместил множество карикатур против ХАМАС, в том числе две карикатуры на арабов, а также посты, где ставились под сомнение масштабы числа пострадавших в секторе Газа.

Нил утверждает, что исполнительный вице-президент больницы сказал, что его сообщения в соцсетях усложняют оправдание увольнения других сотрудников, например доктора Заки Масуд, которого ранее отстранили от работы за пост в защиту атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

При этом адвокат Нила отметил, что врач по-прежнему остается штатным профессором в NYU Langone Health и руководит лабораторией, но его уволили с должности директора онкологического центра, в результате чего его больничная зарплата была сокращена примерно на две трети.

Ранее четырехдневное гуманитарное перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС вступило в силу в 07:00 (08:00 по московскому времени). Ожидается, что в ближайшее время из израильских тюрем будут выпущены несколько палестинцев в обмен на освобождение боевиками ХАМАС первой группы пленных израильтян.