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09:47, 24 ноября 2023Силовые структуры

Российский полицейский кинулся на машину с преступником и попал на видео

В Уфе полицейский кинулся на машину, пытаясь задержать подозреваемого

В Уфе полицейский, пытаясь задержать подозреваемого, кинулся на автомобиль и проехал на водительской двери несколько метров. Видео инцидента публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как полицейский хватается за дверь и едет, держась за нее, а потом падает в сугроб.

Участковый с коллегами увидел двоих мужчин, которые рылись в снегу. Предположив, что они могут быть закладчиками наркотиков, полицейские решили их задержать и досмотреть, однако мужчины попытались скрыться. Один из них побежал, а второй прыгнул в свою машину и отъехал с места вместе с полицейским, но силовики остановили его, преградив дорогу патрульными автомобилями.

Обоих подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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      Любовь Ширижик
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