Звезда шоу «Пацанки» рассказала о жизни после проекта

Звезда шоу «Пацанки» Мэри Джа похудела на 25 килограммов после проекта

Участница шоу «Новые пацанки» на телеканале «Пятница!» Мэри Джа (настоящее имя — Марина Чаплыгина) заявила, что после съемок в шоу стала заниматься спортом и записала музыкальный трек. О жизни после проекта она рассказала в интервью StarHit.

Чаплыгина заявила, что сразу по окончании проекта она начала постоянно ходить в спортивный зал и сбрасывать вес. По словам участницы шоу, она похудела на 25 килограммов.

Кроме того, звезда шоу рассказала, что начала работу над музыкальным треком. Она также сообщила о планах посещать курсы вокала и ораторского мастерства. «По окончании шоу у тебя есть плюс-минус полгода, чтобы встать на ноги. И если ты будешь все это время депрессовать, то упустишь возможности», — прокомментировала Чаплыгина изменения в своей жизни.

Ранее другая участница «Новых пацанки» Оелана Макарова рассказала, что столкнулась с легкой депрессией после проекта. Однако, как уточнила Макарова, ей удалось справиться с подобным состоянием. Впоследствии она отказалась от алкоголя и начала работать над собственным творчеством.

В шоу «Новые пацанки» девушки со сложным характером и трудной судьбой живут в одном доме. В том, чтобы измениться, им помогают специалисты по этикету и психологи.