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21:48, 25 ноября 2023Культура

Умерла актриса из «Бумбараша»

Умерла 78-летняя актриса из «Бумбараше» и «Уходя — уходи» Наталия Дмитриева

Фото: Unsplash

В возрасте 78 лет умерла заслуженная артистка России Наталия Дмитриева. Об этом сообщила пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке на странице «Вконтакте».

В публикации говорится, что коллеги всегда будут помнить ее как «честного и безмерно талантливого профессионала, прекрасную женщину, надежного партнера и друга».

Уточняется, что Дмитриева скончалась от продолжительной болезни.

Ранее советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова, сыгравшая в спектакле «А зори здесь тихие», умерла на 71-м году жизни. Причины смерти Стрельцовой не уточняются. За свою карьеру артистка исполнила роли в таких театральных постановках, как «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Дни Турбиных», «Борис Годунов».

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      Юлия Мискевич
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