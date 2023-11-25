Умерла актриса из «Бумбараша»

Умерла 78-летняя актриса из «Бумбараше» и «Уходя — уходи» Наталия Дмитриева

В возрасте 78 лет умерла заслуженная артистка России Наталия Дмитриева. Об этом сообщила пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке на странице «Вконтакте».

В публикации говорится, что коллеги всегда будут помнить ее как «честного и безмерно талантливого профессионала, прекрасную женщину, надежного партнера и друга».

Уточняется, что Дмитриева скончалась от продолжительной болезни.

Ранее советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова, сыгравшая в спектакле «А зори здесь тихие», умерла на 71-м году жизни. Причины смерти Стрельцовой не уточняются. За свою карьеру артистка исполнила роли в таких театральных постановках, как «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Дни Турбиных», «Борис Годунов».