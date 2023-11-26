Вандалы осквернили памятные знаки в честь жертв нацистов в Дрездене

Вандалы облили краской памятные знаки в честь жертв нацистов в Дрездене

Неизвестные осквернили памятные знаки в честь жертв нацистов в Дрездене, Германия. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает Freie Presse.

Вандалы облили краской мемориал под названием «Камни преткновения». Также нарушители нанесли нацистскую символику на тротуар, где он расположен. Служба госбезопасности начала расследование по факту использования атрибутики антиконституционных организаций.

Известно, что указанные памятные знаки авторства немецкого художника Гюнтера Демнига представляют собой обитые латунью бетонные камни с надписями размером 10 на 10 сантиметров. Их с 1992 года начали размещать перед домами жертв нацистов, среди которых в том числе евреи, люди с ограниченными возможностями и политические диссиденты.

Ранее в 85-ю годовщину нацистского погрома «Хрустальная ночь» канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин возмущен недавней волной антисемитских инцидентов в Германии и не потерпит антиеврейской ненависти.