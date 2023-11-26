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12:15, 26 ноября 2023Россия

Вице-мэр Ракова назвала самый популярный у москвичек возраст для рождения детей

Вице-мэр Ракова: с начала года в Москве родилось более 100 тысяч детей

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В столице с начала года родилось более 100 тысяч детей, а самым популярным месяцем, в который москвички становились мамами, стал август. Об этом в День матери рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Я от всей души поздравляю всех мам столицы — от бабушек до тех, кто впервые в этом году стали родителями. С начала года в Москве родилось свыше 100 тысяч малышей. В наших роддомах с начала года появилось на свет более 900 двойняшек и 10 тройняшек. Наибольшее число родов пришлось на август — более 9 тысяч. А самой популярной датой стало 23 августа. Этот день в новом статусе встретила 371 москвичка

Анастасия Раковазаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Выяснилось, что чаще всего москвички впервые становятся мамами в возрасте от 26 до 28 лет. Самый популярный возраст для рождения второго ребенка — от 33 до 35 лет, а третьего — от 34 до 36 лет. Больше всего женщины в Москве в 2023 году рожают детей в промежутке от 31 года до 35 лет. В 2022 году этот показатель составлял от 30 до 34 лет.

Вице-мэр отметила, что для Москвы День матери является одним из важнейших праздников. К этой дате городские власти подготовили для москвичек масштабную праздничную программу. На протяжении недели в школах и колледжах, офисах «Мои документы», семейных центрах и центрах московского долголетия проходили концерты и различные мастер-классы, вебинары и консультации с психологами по теме взаимоотношений с детьми.

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Сегодня на четырех популярных площадках Москвы проходит цикл бесплатных открытых лекций с известными психологами, писателями, актерами, блогерами о разных аспектах жизни мам. Среди спикеров — психолог Михаил Лабковский, актриса Екатерина Климова, писатель Александр Цыпкин, стилист Влад Лисовец, ведущая видеоблога «Чужие письма» Ольга Кузнецова и радиоведущая Тутта Ларсен. Вся подробная программа доступна на портале «Добрая Москва».

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      Марина Совина
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