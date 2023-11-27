Аферисты напугали российскую чиновницу проверкой и заставили оформить кредит

На Сахалине аферисты напугали чиновницу проверкой и террористами ради кредита

В Охе сотрудники банка и полиции предотвратили мошенничество в отношении 60-летней местной чиновницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили УМВД России по Сахалинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 3 статьи 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ.

20 ноября женщине пришло сообщение с аккаунта директора учреждения, в котором она работает. Начальник сообщил о министерской проверке и заявил, что с подчиненной хочет пообщаться сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Через некоторое время ей через мессенджер позвонил неизвестный номер. С него якобы звонила сотрудница правоохранительных органов, которая рассказала госслужащей, что от ее имени хотят взять кредит на сумму три миллиона рублей. Далее на связь вышел «сотрудник банка». По его словам, одобренный на имя чиновницы заем предназначен для мужчины, который является спонсором террористов. Если деньги будут переведены с ее счета, то она будет признана их пособницей, предупредил аферист.

Женщина всему этому поверила и начала следовать инструкциям мошенников. Она даже отправилась в банк для оформления займа. Однако сотрудница финансовой организации обратила внимание на взволнованное поведение женщины и вызвала полицию. Силовики вместе с банковскими работниками разъяснили чиновнице, что ее обманули мошенники, а аккаунт директора взломали.