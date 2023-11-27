Агата Муцениеце показала свою внешность в 17 лет в рекламе колготок

Российская актриса Агата Муцениеце показала свою внешность в 17 лет в рекламе колготок. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя звезда «Закрытой школы» продемонстрировала упаковку от данного предмета гардероба марки Avenue, для которой снялась в качестве модели. Знаменитость позировала, сидя на стуле в черном мини-платье в бельевом стиле и туфлях на шпильках.

Муцениеце также распустила волосы, закрыв часть лица прямой челкой, и накрасила губы красной помадой.

Ранее в ноябре российская актриса Агата Муцениеце показала естественную внешность на новых видео. 34-летняя знаменитость предстала перед камерой, лежа на кушетке без макияжа на лице. При этом на кадрах видна пигментация на коже артистки.