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16:22, 27 ноября 2023Ценности

Агата Муцениеце показала свою внешность в 17 лет в рекламе колготок

Фото: @agataagata

Российская актриса Агата Муцениеце показала свою внешность в 17 лет в рекламе колготок. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя звезда «Закрытой школы» продемонстрировала упаковку от данного предмета гардероба марки Avenue, для которой снялась в качестве модели. Знаменитость позировала, сидя на стуле в черном мини-платье в бельевом стиле и туфлях на шпильках.

Муцениеце также распустила волосы, закрыв часть лица прямой челкой, и накрасила губы красной помадой.

Ранее в ноябре российская актриса Агата Муцениеце показала естественную внешность на новых видео. 34-летняя знаменитость предстала перед камерой, лежа на кушетке без макияжа на лице. При этом на кадрах видна пигментация на коже артистки.

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      Карина Черных
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