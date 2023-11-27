Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:16, 27 ноября 2023Ценности

Девушка показала свое свадебное платье и возмутила пользователей сети

Фото: Unsplash

Пользовательница сети Хана (фамилия неизвестна) с никнеймом thisishanab показала свой свадебный наряд и возмутила зрителей. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка примерила белое корсетное мини-платье с длинными рукавами и отделкой из кружева. При этом данный предмет гардероба бренда Oh Polly стоимостью 62 фунта (примерно семь тысяч рублей) сдавливал бюст девушки и обнажал большую его часть.

Материалы по теме:
Советский дворец и кольцо за сто миллионов рублей. Сколько стоила роскошная свадьба «китайской Ким Кардашьян»?
Советский дворец и кольцо за сто миллионов рублей.Сколько стоила роскошная свадьба «китайской Ким Кардашьян»?
2 июля 2023
В Париже прошла «свадьба века». Как неизвестная пара затмила торжества мировых звезд и откуда у нее столько денег?
В Париже прошла «свадьба века». Как неизвестная пара затмила торжества мировых звезд и откуда у нее столько денег?
24 ноября 2023

Юзеры высказались о внешнем виде невесты в комментариях. «Я не понимаю, это поход в стриптиз-клуб или свадьба? Элегантность покинула чат», «Неужели не стыдно показывать все это другим мужчинам и старшим», «Почему ты вышла замуж в нижнем белье?» — заявили они.

В октябре пользовательница сети Анастасия, более известная по никнейму @ana__stasiaaaa, надела на бракосочетание сестры-близнеца свой свадебный наряд и возмутила пользователей сети.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Starlink может стать законной военной целью России. Как спутники Илона Маска помогают ВСУ?

      В МИД России оценили возможность диалога с США по стратегической стабильности

      Режиссер «Сумерек» назвала подходящих к перезапуску фильма актеров

      Сын Кернеса обвинил мэра Харькова в захвате власти в городе

      Премьер Украины назвал собранную Европейским инвестбанком сумму помощи для Киева

      После отравления двухлетней девочки тяжелым наркотиком возбуждено уголовное дело

      Пилот случайно посадил самолет в другом городе и оправдался плохой погодой

      Сервис Google перестанет работать на миллионах старых смартфонов

      Директор Марины Хлебниковой ответил на вопрос о ее состоянии

      Еще двоих торговцев метадоном задержали в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости