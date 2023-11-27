Девушка показала свое свадебное платье и возмутила пользователей сети

Пользовательница сети Хана (фамилия неизвестна) с никнеймом thisishanab показала свой свадебный наряд и возмутила зрителей. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка примерила белое корсетное мини-платье с длинными рукавами и отделкой из кружева. При этом данный предмет гардероба бренда Oh Polly стоимостью 62 фунта (примерно семь тысяч рублей) сдавливал бюст девушки и обнажал большую его часть.

Юзеры высказались о внешнем виде невесты в комментариях. «Я не понимаю, это поход в стриптиз-клуб или свадьба? Элегантность покинула чат», «Неужели не стыдно показывать все это другим мужчинам и старшим», «Почему ты вышла замуж в нижнем белье?» — заявили они.

В октябре пользовательница сети Анастасия, более известная по никнейму @ana__stasiaaaa, надела на бракосочетание сестры-близнеца свой свадебный наряд и возмутила пользователей сети.