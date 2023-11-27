Глав восьми регионов России предложили обязать лично отвечать за дефицит бюджета

Минфин хочет обязать глав восьми регионов РФ лично отвечать за дефицит бюджета

Минфин хочет обязать глав восьми регионов России лично отвечать за дефицит бюджета, в ведомстве предложили соответствующий проект постановления правительства, передает «Коммерсантъ».

Документ предполагает увязать федеральные дотации этим субъектам с их усилиями по повышению доходом и снижению расходов. Речь идет о Дагестане, Ингушетии, Чечне, Туве, а также четырех новых территориях, вошедших в состав государства.

Согласно проекту, ответственность за работу региональных властей по снижению разрыва между доходами и расходами предполагается возложить лично на руководителей. Минфин предложил расширить типовое соглашение о дотациях в 2024 году дополнительными обязательствами, губернаторы должны подписаться под обещаниями целевого расходования федеральных средств.

Кроме того, главы субъектов будут обязаны применять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, которые допустили нарушение указанных обязательств. Если же они откажутся подписать подобные договоренности, регионам откажут в финансировании. В документе говорится, что подписать соглашения или отказаться от дотаций губернаторы должны до 18 декабря.

В Минфине пояснили, что причиной ужесточения требований к восьми субъектам стала высокая доля федеральных дотаций в их бюджетах. Там уточнили, что в течение последних двух финансовых лет она превышала 40 процентов от объема собственных доходов.

Ранее «Известия» со ссылкой на оклад Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за девять месяцев этого года сообщили, что по итогам третьего квартала безвозмездные сборы в российский бюджет превысили запланированный уровень в 11,7 раза — 406,8 миллиарда рублей против 34,8 миллиарда, а прошлогодний результат — в шесть раз.

