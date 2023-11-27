Информация о переоборудовании больниц ДНР и ЛНР в госпитали не подтвердилась

Данные о том, что в больницах ДНР и ЛНР оборудовали госпитали, не подтвердились

Украинский Центр национального сопротивления в своем Telegram-канале сообщил, что в гражданских больницах на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) оборудованы военные госпитали. Из-за этого местные жители «фактически лишены возможности получать профессиональную медицинскую помощь».

Однако эта информация не нашла подтверждения, Центр национального сопротивления не приводит доказательств. Власти ДНР и ЛНР не сообщали о том, что большинство больниц теперь работают на нужды военных. Также не было информации о том, что кому-то из граждан отказали в получении медицинской помощи.

Более того, в последнее время многие медицинские учреждения ДНР и ЛНР ремонтируются и модернизируются. Сообщения об этом появляются в соцсетях и СМИ.

Информация о том, что донецких и луганских больницах оборудовали военные госпитали, распространилась лишь в украинских СМИ. В частности, об этом написали «РБК-Украина» и ZN.UA.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».