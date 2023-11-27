Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:28, 27 ноября 2023Интернет и СМИ

Информация о переоборудовании больниц ДНР и ЛНР в госпитали не подтвердилась

Данные о том, что в больницах ДНР и ЛНР оборудовали госпитали, не подтвердились

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинский Центр национального сопротивления в своем Telegram-канале сообщил, что в гражданских больницах на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) оборудованы военные госпитали. Из-за этого местные жители «фактически лишены возможности получать профессиональную медицинскую помощь».

Однако эта информация не нашла подтверждения, Центр национального сопротивления не приводит доказательств. Власти ДНР и ЛНР не сообщали о том, что большинство больниц теперь работают на нужды военных. Также не было информации о том, что кому-то из граждан отказали в получении медицинской помощи.

Более того, в последнее время многие медицинские учреждения ДНР и ЛНР ремонтируются и модернизируются. Сообщения об этом появляются в соцсетях и СМИ.

Информация о том, что донецких и луганских больницах оборудовали военные госпитали, распространилась лишь в украинских СМИ. В частности, об этом написали «РБК-Украина» и ZN.UA.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Кадырова хотят обязать лично отвечать за траты денег из бюджета. Почему Минфин взялся за республики Кавказа?

      Раскрыты способы обмана клиентов Ozon

      Мать обвинила незамужнюю 30-летнюю дочь в своей депрессии

      Лавров оценил шансы на спасение ОБСЕ

      Назван регион-лидер по способности жителей накопить миллион рублей

      На блогера Аяза Шабутдинова подали еще 12 заявлений в полицию

      Укрывателя обвиняемой в терроризме Треповой экстренно доставили в больницу

      Российский суд санкционировал заочный арест пресс-секретаря Meta Стоуна

      Захарова высказалась об идеологических установках России и Запада

      ФСБ задержала женщину за попытку установки взрывчатки на машину Российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости