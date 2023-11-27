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22:19, 27 ноября 2023Россия

Кадыров сообщил об отправке трех тысяч чеченских бойцов в зону СВО

Кадыров: три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Три тысячи чеченских бойцов готовы выехать в зону проведения спецоперации на Украине, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

Структурно они входят в подразделения Минобороны и Росгвардии — полки «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня», батальоны имени Шейха Мансура и Байсангура Беноевского.

«Бойцы уже готовы выехать в зону СВО для противодействия нацистской и натовской агрессии», — отметил он.

По словам Кадырова, большинство бойцов уже имеют опыт участия в СВО.

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      Марина Совина
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