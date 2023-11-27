Мраморного лиса показали на видео в российском зоопарке
В российском зоопарке показали лиса необычного окраса. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Сахалинского зооботанического парка.
На кадрах запечатлен мраморный лис Амур — его шубка белого цвета, с черными и серыми вкраплениями и пятнами.
«Лисьих окрасов великое множество (свыше ста), и одно из доказательств тому — наш красавец Амур. Не все посетители доходят до его вольера, следующего за харзой. А зря, незабываемое знакомство!» — сказано в подписи к посту.
Ранее сообщалось, что одна из лисиц, обосновавшихся недалеко от полигона твердых бытовых отходов в Северо-Курильске на острове Парамушир, самостоятельно приготовила себе гамбургер. Хищница схватила оставленные людьми куски хлеба и котлеты, сложила их в характерной для сэндвича последовательности, а затем съела.