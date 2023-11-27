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12:26, 27 ноября 2023Силовые структуры

Силовики пришли с обысками на российский пивоваренный завод

РБК: ФСБ проводит обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ проводят обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе в рамках проверки по выявлению схемы незаконного производства напитка. Об этом сообщает РБК.

Силовики пришли с оперативным мероприятием на территорию производственной площадки завода в Ставропольском крае.

Предприятие выпускает пиво «Живое», лимонады и энергетический напиток под брендом Mirax.

Издание приводит выдержки из интервью главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова, который заявлял о выявленной его подчиненными схемы уклонения от налоговых выплат на рынках табака и пива.

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      Любовь Ширижик
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