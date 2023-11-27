Силовики пришли с обысками на российский пивоваренный завод

РБК: ФСБ проводит обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе

Сотрудники ФСБ проводят обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе в рамках проверки по выявлению схемы незаконного производства напитка. Об этом сообщает РБК.

Силовики пришли с оперативным мероприятием на территорию производственной площадки завода в Ставропольском крае.

Предприятие выпускает пиво «Живое», лимонады и энергетический напиток под брендом Mirax.

Издание приводит выдержки из интервью главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова, который заявлял о выявленной его подчиненными схемы уклонения от налоговых выплат на рынках табака и пива.