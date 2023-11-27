Проснувшуюся в запертом на ночь кинотеатре итальянку освободили спасатели

Спасатели освободили итальянку, проснувшуюся в запертом на ночь кинотеатре

В Италии спасатели освободили пожилую итальянку, проснувшуюся ночью в запертом кинотеатре. Об этом сообщила газета il Giornale.

Инцидент произошел в пятницу, 24 ноября, в пригороде Генуи Кьявари. Уточняется, что 68-летняя женщина решила посмотреть картину «Сто воскресений» (Cento Domeniche) Антонио Албанезе. Однако во время фильма просмотра итальянка уснула. К несчастью для нее, отмечает издание, показ был последним в тот день, а владелец кинотеатра не заметил посетительницу и закрыл зал.

Женщина проснулась спустя несколько часов среди ночи в пустом кинотеатре. Когда она поняла, что не может выйти, то позвонила пожарным. Те обратились к владельцу кинотеатра, и он приехал лично открыть зал. Он также принес свои извинения посетительнице. По его словам, он всегда перед уходом проверяет все здание и туалеты.

Ранее сообщалось, что жительница Малайзии уснула во время просмотра фильма в кинотеатре, а когда проснулась, заметила, что ее держит за руку очаровательный сосед. Они просидели, держась за руки, до конца сеанса.