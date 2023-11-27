Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:44, 28 ноября 2023Из жизни

Проснувшуюся в запертом на ночь кинотеатре итальянку освободили спасатели

Спасатели освободили итальянку, проснувшуюся в запертом на ночь кинотеатре

Фото: Geoffrey Moffett / Unsplash

В Италии спасатели освободили пожилую итальянку, проснувшуюся ночью в запертом кинотеатре. Об этом сообщила газета il Giornale.

Инцидент произошел в пятницу, 24 ноября, в пригороде Генуи Кьявари. Уточняется, что 68-летняя женщина решила посмотреть картину «Сто воскресений» (Cento Domeniche) Антонио Албанезе. Однако во время фильма просмотра итальянка уснула. К несчастью для нее, отмечает издание, показ был последним в тот день, а владелец кинотеатра не заметил посетительницу и закрыл зал.

Женщина проснулась спустя несколько часов среди ночи в пустом кинотеатре. Когда она поняла, что не может выйти, то позвонила пожарным. Те обратились к владельцу кинотеатра, и он приехал лично открыть зал. Он также принес свои извинения посетительнице. По его словам, он всегда перед уходом проверяет все здание и туалеты.

Ранее сообщалось, что жительница Малайзии уснула во время просмотра фильма в кинотеатре, а когда проснулась, заметила, что ее держит за руку очаровательный сосед. Они просидели, держась за руки, до конца сеанса.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон об увеличении МРОТ с 2024 года. На сколько вырастет минимальная зарплата?

      Захарова ответила на слова Борреля о бессмысленности помощи жителям Газы

      Проснувшуюся в запертом на ночь кинотеатре итальянку освободили спасатели

      Шедшее на Украину судно с подозрительным грузом затонуло у берегов Греции

      Столичная бизнесвумен сравнила Москву с Нижним Новгородом

      Украина договорилась с США о расширенном мониторинге военной помощи ВСУ

      Идущая третьей в Первой лиге команда уволила главного тренера

      Украина вышла из соглашения о социальных и правовых гарантиях военнослужащих

      Компьютеры Apple атаковали через поддельные обновления

      Генпрокурора Украины попросили возбудить дело против Зеленского и Залужного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости