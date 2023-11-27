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16:03, 27 ноября 2023Силовые структуры

Россиянку осудили за получение выплат на несуществующего ребенка

На Урале оштрафовали женщину за получение выплат на несуществующего ребенка

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор женщине, которая несколько лет получала социальные выплаты на несуществующего ребенка и похитила таким образом из бюджета 622 тысячи рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Подсудимая признана виновной в мошенничестве и оштрафована на 100 тысяч рублей.

Суд установил, что жительница Урала разработала преступный план и предоставила в госучреждение поддельные документы для оформления единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком. При этом она никогда не рожала и не усыновляла детей.

С июня 2020 года по апрель 2023 года аферистка получила социальные выплаты на общую сумму свыше 622 тысячи рублей. В ходе судебного разбирательства она вернула сумму причиненного ущерба в доход государства.

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      Любовь Ширижик
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