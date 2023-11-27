Украина договорилась с США о расширенном мониторинге военной помощи ВСУ

Минобороны Украины: Киев и США договорились усилить мониторинг военной помощи

Украина и США договорились об усилении мониторинга военной помощи, поставляемой Киеву. Об этом сообщило украинское Минобороны в своем Telegram-канале.

Предполагается проведение регулярных инвентаризаций, совместные проверки с партнерами и спецпроверки.

Кроме того, указывается, что часть передаваемого оружия и снаряжения (некоторые типы ракет, пусковых установок, БПЛА и приборы ночного видения) требуют тщательного контроля и особых условий хранения. За этим отчасти и будет следить американская сторона.

Отмечается, что стороны США в переговорах участвовало американское посольство в Киеве.

Отсутствие прозрачности в отношении того, что как расходуется военная помощь, служит частичным оправданием для противников дальнейшего сотрудничества с Киевом. Более тщательных проверок требует, например, спикер Палаты представителей Майк Джонсон.