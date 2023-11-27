В Думе предложили выплатить по 10 тысяч рублей детям погибших участников СВО

В Госдуме предложили выплатить по 10 тысяч рублей детям погибших участников СВО

Детям погибших участников СВО следует выплатить по 10 тысяч рублей на приобретение новогодних подарков. С такой идеей, как сообщают «Известия», выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Свое предложение он изложил в письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

В послании говорится, что государство должно оказывать особое внимание таким детям, особенно в период новогодних праздников. По мнению Миронова, детям погибших участников СВО необходимо помочь с посещением праздничных мероприятий и приобретением подарков.

В письме также указывается, что траты на новогодние праздники увеличиваются каждый год. Например, билеты на мероприятия за год подорожали на 10-20 процентов.