В Китае опровергли возникновение нового вируса

Минздрав Китая объяснил всплеск заболеваний в стране гриппом, а не новым вирусом

Всплеск заболеваний, начавшийся в Китае, вызван гриппом и другими известными болезнями, а не новым вирусом. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Китая, передает издание Politico.

«Необходимо приложить усилия для увеличения открытия соответствующих клиник и лечебных помещений, продления часов обслуживания и увеличения поставок лекарств», — приводит издание слова представителя министерства Ми Фэна.

Он также посоветовал соблюдать масочный режим и сосредоточиться на предотвращении болезней в людных местах, прежде всего, в школах. Для Китая данная волна заболеваний в зиму является первой, после снятия ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

Ранее китайские ученые обнаружили на тропическом острове Хайнань восемь новых вирусов, которые представляют потенциальную опасность для людей.