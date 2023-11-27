Военная прокуратура нашла признаки мошенничества в системе «Безопасный город»

РБК: военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в «Безопасном городе»

Главная военная прокуратура нашла признаки мошенничества при расходовании бюджетных средств, выделенных на научно-исследовательские работы для системы «Безопасный город», головным исполнителем которых является Национальный центр информатизации (НЦИ) «Ростеха». Об этом сообщает РБК.

Проверку начали в сентябре 2022 года по обращению советника министра по чрезвычайным ситуациям Даниила Мартынова, отмечается в материале. До прошлого года разработку «Безопасного города» курировал первый заминистра МЧС Александр Чуприян, в марте 2023 года он был освобожден от должности.

В ноябре отдел надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Главной военной прокуратуры направил материалы по результатам проверки в московское военное управление Следственного комитета.

Речь идет о работах, которые начали выполнять в 2020 году по заказу МЧС. Сотрудники НЦИ создавали научно-технические и правовые стандарты для системы, включая регулирующий проект федерального закона.

В прокуратуре выявили признаки мошенничества в особо крупном размере при реализации научно-исследовательских работ. Объем возможного ущерба оценивается в 620 миллионов рублей. По данным источника издания, это практически вся сумма, которая была выделена на этот проект.

В Следственном комитете должны принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. В рамках проверки следователь по особо важным делам опросил ряд сотрудников Национального центра информатизации и МЧС.

В июле Пресненский суд Москвы арестовал генерального директора концерна «Автоматика» Андрея Моторко по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Концерн «Автоматика» с 2014 года входит в «Ростех» и занимается разработкой и производством систем и комплексов для защиты информации, создает средства противодействия беспилотникам военного, гражданского и двойного назначения. Среди наиболее известных гражданских проектов — аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

