Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:56, 28 ноября 2023Силовые структуры

Бывшего лидера казанской ОПГ «Кинопленка» арестовали в российском регионе

В Казани суд арестовал лидера ОПГ «Кинопленка», находящегося в розыске 16 лет

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Татарстане арестовал 61-летнего уроженца Казани, обвиненного в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, в 1997 году мужчина вместе с другими лицами создал преступную группу «Кинопленка». Ее участники совершили серию тяжких и особо тяжких преступлений с применением огнестрельного оружия в Казани, Буинске и Зеленодольском районе. В 2011 году 15 участников сообщества приговорили к различным срокам лишения свободы, а обвиняемому на тот момент удалось скрыться. Его задержали только 26 ноября 2023 года в Ростове-на-Дону.

Мужчину обвиняют в трех расправах, покушении на двух человек, бандитизме, организации преступного сообщества, а также краже и незаконном хранении оружия. О его аресте на время проведения расследования ходатайствовал следователь.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В России захотели усложнить жизнь мигрантам. Какие запреты готовят МВД и регионы?

      Московский торговый центр захотели продать на «Авито»

      Антикризисный фонд крупнейшей экономики Европы сравнили с карточным домиком

      Замминистра МЧС попал в ДТП в центре Москвы

      Создателей «Форсажа 9» оштрафовали на миллион долларов из-за несчастного случая

      Politico создало интригу с самым влиятельным политиком Европы

      Уборщица отеля спрятала ценности туристов в лифчике и попалась на скрытую камеру

      Использование интернета признали безопасным для психики

      Крупнейший айсберг пришел в движение впервые за 30 лет. Полвека назад он унес в океан советскую антарктическую базу

      Снегопад в Москве оказался сильнейшим за последние 11 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости