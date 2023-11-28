Бывшего лидера казанской ОПГ «Кинопленка» арестовали в российском регионе

В Казани суд арестовал лидера ОПГ «Кинопленка», находящегося в розыске 16 лет

Суд в Татарстане арестовал 61-летнего уроженца Казани, обвиненного в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, в 1997 году мужчина вместе с другими лицами создал преступную группу «Кинопленка». Ее участники совершили серию тяжких и особо тяжких преступлений с применением огнестрельного оружия в Казани, Буинске и Зеленодольском районе. В 2011 году 15 участников сообщества приговорили к различным срокам лишения свободы, а обвиняемому на тот момент удалось скрыться. Его задержали только 26 ноября 2023 года в Ростове-на-Дону.

Мужчину обвиняют в трех расправах, покушении на двух человек, бандитизме, организации преступного сообщества, а также краже и незаконном хранении оружия. О его аресте на время проведения расследования ходатайствовал следователь.