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12:01, 28 ноября 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать участки в ряде регионов

«Авито Недвижимость»: интерес к участкам в Магаданской области вырос вдвое

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Интерес россиян к участкам на Дальнем Востоке резко вырос. Ситуацию с загородным сегментом в регионах-участниках программы «Дальневосточный гектар» проанализировали специалисты «Авито Недвижимости». Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным экспертов, за год спрос на участки в дальневосточных регионах увеличился на 36 процентов. Особенно выросла привлекательность Магаданской области — местными участками граждане интересовались в 2,5 раза чаще, чем в 2022 году. Спрос на участки в Ненецком автономном округе увеличился на две трети, в Еврейском автономном округе — на 61 процент, а в Бурятии — на 48 процентов. Утратил прежнюю популярность лишь Приморский край — там спрос на землю снизился на 11 процентов.

Всего для покупки доступно свыше 11 тысяч участков, а больше всего — в Бурятии. Продать землю дороже всего получится на Сахалине (1,6 миллиона рублей), Камчатке (850 тысяч рублей) и в Якутии (1,5 миллиона рублей, цена выросла почти на 50 процентов).

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Проще всего найти участок для сельскохозяйственных нужд, говорится в статистике платформы — доля таких предложений составляет 38 процентов. Иначе обстоит дело с землей для строительства и эксплуатации промобъектов — такие варианты составляют лишь 3 процента, то есть несколько десятков предложений на каждый регион программы.

Программа «Дальневосточный гектар» работает уже более шести лет — с 2016 года. С августа 2021 года она распространилась на территорию Арктической зоны России. В соответствии с программой все граждане России могут бесплатно получить до одного гектара земли в регионах Дальневосточного федерального округа. На участке разрешается построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством, бизнесом (производство пищевой и непищевой продукции, ремесла, оказание социальных услуг), организовать туристический проект.

Землю предоставляют в безвозмездное пользование на пять лет, затем ее можно оформить в собственность или аренду. Для этого необходимо подтвердить, что земля используется в соответствии с определенными критериями.

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      Виктория Клабукова
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