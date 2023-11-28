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20:20, 28 ноября 2023Силовые структуры

Россияне похитили знакомую для занятий проституцией и две недели ее избивали

СКР: двое красноярцев похитили знакомую для проституции

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Красноярске задержаны 32-летняя женщина и 28-летний мужчина, подозреваемые в похищении 26-летней знакомой для занятий проституцией. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По версии следствия, вечером 10 ноября похититель выследил жертву и, угрожая пистолетом, усадил ее в свой автомобиль и увез в арендованную квартиру. Там вместе с сообщницей он две недели избивал пленницу, принуждая ее к проституции.

25 ноября заложница случайно нашла мобильный телефон и вызвала полицию. Прибывшие силовики освободили ее, а затем задержали похитителей.

Решается вопрос об их аресте, возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют их на совершение аналогичных преступлений по организации занятий проституцией и вовлечения в этот криминальный бизнес женщин.

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      Любовь Ширижик
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