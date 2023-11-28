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23:00, 28 ноября 2023Бывший СССР

На Украине российскую журналистку заочно приговорили к 11 годам заключения

Суд Львова заочно приговорил к 11 годам заключения журналистку Юлию Витязеву
СюжетСанкции против России:

Фото: pixabay.com

Галицкий районный суд Львова заочно приговорил к 11 годам заключения с конфискацией имущества российскую журналистку и блогера Юлию Лозанову, выступающую под псевдонимом Юлия Витязева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское издание «Запад».

Лозановой инкриминируются информационное сотрудничество с Россией и оправдание действий Москвы. Основанием для «коллаборационистских» обвинений стал тот факт, что Лозанова является уроженкой Одессы, хотя она еще в 2015 году переехала в Москву, а в 2020 году получила российское гражданство.

В январе этого года журналистка была включена в санкционный список украинского Совбеза.

Ранее власти Украины на пять лет ввели санкции против российского журналиста Олега Кашина (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Они предусматривают ограничение или прекращение торговых операций, приостановку выполнения финансовых и экономических обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, отказ в предоставлении виз и лишение государственных наград Украины. Причина такого решения не уточняется.

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      Марина Совина
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