На Украине российскую журналистку заочно приговорили к 11 годам заключения

Суд Львова заочно приговорил к 11 годам заключения журналистку Юлию Витязеву

Галицкий районный суд Львова заочно приговорил к 11 годам заключения с конфискацией имущества российскую журналистку и блогера Юлию Лозанову, выступающую под псевдонимом Юлия Витязева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское издание «Запад».

Лозановой инкриминируются информационное сотрудничество с Россией и оправдание действий Москвы. Основанием для «коллаборационистских» обвинений стал тот факт, что Лозанова является уроженкой Одессы, хотя она еще в 2015 году переехала в Москву, а в 2020 году получила российское гражданство.

В январе этого года журналистка была включена в санкционный список украинского Совбеза.

Ранее власти Украины на пять лет ввели санкции против российского журналиста Олега Кашина (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов). Они предусматривают ограничение или прекращение торговых операций, приостановку выполнения финансовых и экономических обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, отказ в предоставлении виз и лишение государственных наград Украины. Причина такого решения не уточняется.